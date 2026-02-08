Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц

"Они (киевский режим – ред.) понимают, что оказание даже помощи пострадавшим идет через социальную инфраструктуру, значит, тут же надо бить и по ней. Энергетический сектор, безусловно, был выбран ими в качестве цели. Это, безусловно, все, что связано с кибер, телефонным, не мошенничеством, а именно терроризмом. То есть для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства, но это действительно многие части глобального плана", - подчеркнула Захарова.