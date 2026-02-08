Рейтинг@Mail.ru
Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц - РИА Новости, 08.02.2026
Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц
Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц
Россия, Мария Захарова, Киев
Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц

Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц гибридной войной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Покушения киевского режима на различных высокопоставленных российских лиц говорит про реализацию масштабной задачи гибридной войны против России, киевский режим является инструментом в руках тех, кто объявил РФ гибридную войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Их задача (киевского режима – ред.) быть инструментом в руках тех, кто объявил нашей стране вот эту гибридную войну под названием нанесение России, как они придумали, стратегического поражения. Поэтому покушение на высокопоставленных лиц… это не только реальная попытка, например, не допустить хода переговоров или контактов, или сорвать очередной раунд. Это все вместе. Это про реализацию масштабной задачи - сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что теракты являются частью гибридной войны. По слова Захаровой, где киевский режим понимает, что не может добиться результата на поле боя, там он замещает терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
"Они (киевский режим – ред.) понимают, что оказание даже помощи пострадавшим идет через социальную инфраструктуру, значит, тут же надо бить и по ней. Энергетический сектор, безусловно, был выбран ими в качестве цели. Это, безусловно, все, что связано с кибер, телефонным, не мошенничеством, а именно терроризмом. То есть для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства, но это действительно многие части глобального плана", - подчеркнула Захарова.
