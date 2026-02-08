https://ria.ru/20260208/yogurt-2073036234.html
Конькобежца из США поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде
Конькобежца из США поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде
Американский конькобежец Эмери Леман питается российскими йогуртами на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Конькобежца из США поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Эмери Леман питается российскими йогуртами на зимних Олимпийских играх в Италии.
Леман показал своим подписчикам в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) обстановку в своей комнате в Олимпийской деревне, включая содержимое холодильника. В нем, помимо прочего, было несколько пачек йогурта одного из российских брендов.
Леману 29 лет. На предыдущей Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзовую медаль в командной гонке.