17:12 08.02.2026
Конькобежца из США поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде
Американский конькобежец Эмери Леман питается российскими йогуртами на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
спорт, италия, россия, пекин, конькобежный спорт
Спорт, Италия, Россия, Пекин, Конькобежный спорт
Конькобежца из США поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде

Конькобежца из США Лемана поймали на любви к российским йогуртам на Олимпиаде

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКонькобежцы
Конькобежцы - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский конькобежец Эмери Леман питается российскими йогуртами на зимних Олимпийских играх в Италии.
Леман показал своим подписчикам в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) обстановку в своей комнате в Олимпийской деревне, включая содержимое холодильника. В нем, помимо прочего, было несколько пачек йогурта одного из российских брендов.
Леману 29 лет. На предыдущей Олимпиаде в Пекине он завоевал бронзовую медаль в командной гонке.
Роланд Фишналлер - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме
Спорт Италия Россия Пекин Конькобежный спорт
 
