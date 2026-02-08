Рейтинг@Mail.ru
17:16 08.02.2026 (обновлено: 18:27 08.02.2026)
Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов
Председатель Либерально-демократической партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что не планирует менять состав кабинета министров после... РИА Новости, 08.02.2026
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов

ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Председатель Либерально-демократической партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что не планирует менять состав кабинета министров после состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента.
"Нынешний кабинет — это хорошая команда. Прошло всего немногим более трёх месяцев, и все министры очень усердно работали и уже показывают результаты, поэтому менять состав я не планирую", - подчеркнула она в эфире телеканала NHK.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Правящая коалиция получит две трети мест в нижней палате парламента Японии
Вчера, 16:46
При этом она отметила, что неоднократно обращалась к партнеру ЛДП по коалиции, Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) "с просьбой разделить ответственность за управление страной и войти в правительство".
"Если Партия обновления Японии предложит одного министра, тогда это будет предметом рассмотрения", - добавила она.
Правящая коалиция на выборах в ключевую палату парламента гарантированно получит две трети мест, что даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где она не имеет большинства.
Очередная сессия парламента после выборов может быть созвана 18 февраля. В этот же день состоятся и выборы премьер-министра страны, которым, как правило, становится председатель победившей партии. Как ожидается, очередная сессия парламента продлится 150 дней до середины июля.
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-посол России прокомментировал слова премьера Японии о мирном договоре
7 февраля, 17:27
 
