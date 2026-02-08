https://ria.ru/20260208/yaponiya-2073036848.html
Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов
Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов
ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Председатель Либерально-демократической партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что не планирует менять состав кабинета министров после состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента.
"Нынешний кабинет — это хорошая команда. Прошло всего немногим более трёх месяцев, и все министры очень усердно работали и уже показывают результаты, поэтому менять состав я не планирую", - подчеркнула она в эфире телеканала NHK
При этом она отметила, что неоднократно обращалась к партнеру ЛДП по коалиции, Партии обновления Японии
(Ниппон исин-но кай) "с просьбой разделить ответственность за управление страной и войти в правительство".
"Если Партия обновления Японии предложит одного министра, тогда это будет предметом рассмотрения", - добавила она.
Правящая коалиция на выборах в ключевую палату парламента гарантированно получит две трети мест, что даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где она не имеет большинства.
Очередная сессия парламента после выборов может быть созвана 18 февраля. В этот же день состоятся и выборы премьер-министра страны, которым, как правило, становится председатель победившей партии. Как ожидается, очередная сессия парламента продлится 150 дней до середины июля.