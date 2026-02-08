Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония

ТОКИО, 8 фев - РИА Новости. Председатель Либерально-демократической партии и премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что не планирует менять состав кабинета министров после состоявшихся в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента.

"Нынешний кабинет — это хорошая команда. Прошло всего немногим более трёх месяцев, и все министры очень усердно работали и уже показывают результаты, поэтому менять состав я не планирую", - подчеркнула она в эфире телеканала NHK

При этом она отметила, что неоднократно обращалась к партнеру ЛДП по коалиции, Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) "с просьбой разделить ответственность за управление страной и войти в правительство".

"Если Партия обновления Японии предложит одного министра, тогда это будет предметом рассмотрения", - добавила она.

Правящая коалиция на выборах в ключевую палату парламента гарантированно получит две трети мест, что даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где она не имеет большинства.