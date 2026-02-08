В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инициатива о введении трех дополнительных оплачиваемых выходных для родителей школьников может привести к неравным условиям для работников и стать формой "мягкой дискриминации", считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.