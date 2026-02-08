Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников - РИА Новости, 08.02.2026
17:52 08.02.2026
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников
Инициатива о введении трех дополнительных оплачиваемых выходных для родителей школьников может привести к неравным условиям для работников и стать формой... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:52:00+03:00
2026-02-08T17:52:00+03:00
общество
светлана бессараб
борис чернышов (депутат)
антон котяков
госдума рф
общество, светлана бессараб, борис чернышов (депутат), антон котяков, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Борис Чернышов (депутат), Антон Котяков, Госдума РФ
В Госдуме назвали дискриминацией допвыходные для родителей школьников

Бессараб: три допвыходных для родителей школьников — это "мягкая дискриминация"

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инициатива о введении трех дополнительных оплачиваемых выходных для родителей школьников может привести к неравным условиям для работников и стать формой "мягкой дискриминации", считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Я хотела бы напомнить, что у нас работают не только госбюджетники, но и реальный сектор экономики. Три дополнительных оплачиваемых дня отпуска ― это достаточно существенно для работодателей в плане оплаты. Если детей нет или дети уже выросли, работающие окажутся в разных условиях. И, конечно, те, у кого есть дети, будут неохотно приниматься работодателями на работу. Эти родители будут стоить работодателю дороже. Я не считаю, что это хорошая инициатива, потому что она представляет собой мягкую дискриминацию для работающих родителей", - заявила Бессараб порталу NEWS.ru.
Портал напомнил, что инициатива о введении трех дополнительных оплачиваемых выходных дней в год родителям для участия в детских мероприятиях была направлена вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым министру труда Антону Котякову, цель инициативы является законодательное закрепление права для посещения собраний, праздников и других значимых школьных событий.
ОбществоСветлана БессарабБорис Чернышов (депутат)Антон КотяковГосдума РФ
 
 
