Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге
Московское "Динамо" обыграло "Нову" из Новокуйбышевска в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
новокуйбышевск
москва
