Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
18:33 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/voleybol-2073051557.html
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге
Московское "Динамо" обыграло "Нову" из Новокуйбышевска в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T18:33:00+03:00
2026-02-08T18:33:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
москва
динамо-ло (ленинградская обл.)
нова (новокуйбышевск)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_2697eae4478a84fdd5992c9142ae6b98.jpg
новокуйбышевск
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930207_80:0:968:666_1920x0_80_0_0_d19b48cf516ba1c8cb441e9431cff68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новокуйбышевск, москва, динамо-ло (ленинградская обл.), нова (новокуйбышевск), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Москва, Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Нова (Новокуйбышевск), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в Суперлиге

Волейболисты "Динамо" одержали пятую победу подряд в чемпионате России

© Официальный сайт ВК "Динамо"Волейболисты московского "Динамо"
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Официальный сайт ВК "Динамо"
Волейболисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло "Нову" из Новокуйбышевска в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:21, 25:18).
"Динамо" выиграло пятый матч подряд и с 19 победами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Нова" (12 побед) идет восьмым.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
08 февраля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 025:1325:2125:18
HOBA
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ВолейболСпортНовокуйбышевскМоскваДинамо-ЛО (Ленинградская обл.)Нова (Новокуйбышевск)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала