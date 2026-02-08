Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке авария оставила без воды более 15 тысяч человек
06:58 08.02.2026 (обновлено: 07:42 08.02.2026)
Во Владивостоке авария оставила без воды более 15 тысяч человек
Специалисты устраняют аварию, из-за которой во Владивостоке остались без воды свыше 15 тысяч местных жителей, сообщила прокуратура Приморья. РИА Новости, 08.02.2026
2026
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию, из-за которой во Владивостоке остались без воды свыше 15 тысяч местных жителей, сообщила прокуратура Приморья.
"Установлено, что 8 февраля 2026 года в результате отключения без воды остались более 15 тысяч потребителей. Отключены многоквартирные дома по улицам Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская, Уральская. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Жителям домов организовали подвоз питьевой воды, уточнило ведомство.
Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
