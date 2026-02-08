Лондон рассматривает возможность продажи изъятой нефти, пишет Times

ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривает возможность изъятия и продажи нефти с захваченных танкеров для финансирования затрат на содержание этих же танкеров, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, удержание танкера в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов стерлингов.
"Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию", - пишет издание.
Ранее портал i Paper сообщил, что Великобритания намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов. Управление дронами будет производиться из командного центра, который планируется построить на побережье Северного моря в городе Гейтсхед на севере Англии. На данный момент центр находится на стадии согласования. Британские власти также ведут с владельцами коммерческих портов переговоры о возможном удержании там захваченных судов.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
