Лондон рассматривает возможность продажи изъятой нефти, пишет Times

Как отмечается, удержание танкера в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов стерлингов.

В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.