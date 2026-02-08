Рейтинг@Mail.ru
14:48 08.02.2026 (обновлено: 15:00 08.02.2026)
Лондон рассматривает возможность продажи изъятой нефти, пишет Times
в мире
великобритания
лондон
северное море
джон хили
в мире, великобритания, лондон, северное море, джон хили
В мире, Великобритания, Лондон, Северное море, Джон Хили
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили рассматривает возможность изъятия и продажи нефти с захваченных танкеров для финансирования затрат на содержание этих же танкеров, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, удержание танкера в течение длительного времени может обойтись в миллионы фунтов стерлингов.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Лондоне вынесли приговор российскому моряку после столкновения с танкером
2 февраля, 18:06
"Одно из решений, которое команда Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию", - пишет издание.
Ранее портал i Paper сообщил, что Великобритания намерена перехватывать танкеры с помощью морских дронов. Управление дронами будет производиться из командного центра, который планируется построить на побережье Северного моря в городе Гейтсхед на севере Англии. На данный момент центр находится на стадии согласования. Британские власти также ведут с владельцами коммерческих портов переговоры о возможном удержании там захваченных судов.
В январе британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Суд в Лондоне приговорил российского капитана Solong к шести годам
5 февраля, 15:19
 
В миреВеликобританияЛондонСеверное мореДжон Хили
 
 
