Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде

«

"Я знаю только одно: если бы такое нарушение совершил российский спортсмен, то никто даже не стал бы сомневаться в том, что его надо дисквалифицировать. Абсолютно точно. Но поскольку это французский лыжник, то кто его будет дисквалифицировать? Сейчас в спорте мы видим только ложь и лицемерие. Да и вообще в мире, поэтому было очень мало надежды на то, что наш протест удовлетворят и французского спортсмена дисквалифицируют", - сказал Васильев.