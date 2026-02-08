Рейтинг@Mail.ru
Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
18:01 08.02.2026 (обновлено: 18:15 08.02.2026)
Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде
Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде
2026
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде

Васильев о протесте на ОИ: если бы это был россиянин, то его дисквалифицировали

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не удивлен отклонением протеста на нарушение правил на Играх в Италии французским лыжником Матисом Деложем, и выразил уверенность в том, что российский спортсмен в аналогичной ситуации был бы дисквалифицирован.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Я знаю только одно: если бы такое нарушение совершил российский спортсмен, то никто даже не стал бы сомневаться в том, что его надо дисквалифицировать. Абсолютно точно. Но поскольку это французский лыжник, то кто его будет дисквалифицировать? Сейчас в спорте мы видим только ложь и лицемерие. Да и вообще в мире, поэтому было очень мало надежды на то, что наш протест удовлетворят и французского спортсмена дисквалифицируют", - сказал Васильев.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали
Вчера, 16:53
 
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
 
