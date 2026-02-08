Васильев признался, что не удивлен отклонением протеста России на Олимпиаде

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что не удивлен отклонением протеста на нарушение правил на Играх в Италии французским лыжником Матисом Деложем, и выразил уверенность в том, что российский спортсмен в аналогичной ситуации был бы дисквалифицирован.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Я знаю только одно: если бы такое нарушение совершил российский спортсмен, то никто даже не стал бы сомневаться в том, что его надо дисквалифицировать. Абсолютно точно. Но поскольку это французский лыжник, то кто его будет дисквалифицировать? Сейчас в спорте мы видим только ложь и лицемерие. Да и вообще в мире, поэтому было очень мало надежды на то, что наш протест удовлетворят и французского спортсмена дисквалифицируют", - сказал Васильев.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.