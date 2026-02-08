https://ria.ru/20260208/tekhnologii-2073020730.html
Россия показала отечественные слуховые аппараты в Саудовской Аравии
2026-02-08T15:37:00+03:00
ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Технологический партнер "Ростеха" "Октава ДМ" представила в рамках выставки "Иннопром. Саудовская Аравия" отечественную линейку цифровых аудиорешений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Среди них беспроводной петличный микрофон "ЖУК", слуховые аппараты НОТА 2/3, микрофон "Октава МК-012". Гости выставки с интересом рассматривают продукцию и активно спрашивают об этих российских разработках.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают участие в выставке.