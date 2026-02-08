Рейтинг@Mail.ru
15:34 08.02.2026
Россия представила в Саудовской Аравии свои передовые технологии
экономика, саудовская аравия, россия, санкт-петербург, евгений григорьев
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Санкт-Петербург, Евгений Григорьев
ЭР-РИЯД, 8 фев - РИА Новости. Передовые технологии в медицине, микроэлектронике, аудиосистемы, отечественную косметику премиального бренда представила Россия на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", передает корреспондент РИА Новости.
Выставка в Эр-Рияде открыла свои двери для гостей и участников. Многообразие продукции российских компаний привлекает большое число посетителей.
Компания "Арнест ЮниРусь" впервые представила свой премиальный бренд косметики BioCode за рубежом. Под брендом представлены мужская и женская линейки косметики. Кроме того, "Арнест ЮниРусь" показала и средства личной гигиены: зубные пасты, ополаскиватели, антиперспиранты и другое.
На стенде Санкт-Петербурга гости могут познакомиться с российским УЗИ-сканером для реанимации, приемного отделения и скорой помощи. Уникальность решения заключается в том, что аппарат занимает мало места, а панель может открепляться и становиться переносной. Таким образом, пациентов не нужно вести к большому оборудованию, и можно оказать помощь гораздо быстрее. Заместитель гендиректора - коммерческий директор Евгений Григорьев отметил РИА Новости, что российское решение по цене ниже иностранных аналогов, что делает оборудование конкурентноспособней. Узи-сканер уже активно экспортируется в России.
Компания "Элта", в свою очередь, представила линейку глюкометров. Некоторые модели имеют даже голосовое сопровождение и могут озвучить результат измерений.
Представлена на выставке и технологическая продукция для детей. Разработчик "Научные решения" показал научное оборудование для детских садов, школ и колледжей. Компания не только сама разрабатывает решения, но и готовит к ним методическое сопровождение. Такое оборудование позволяет детям уже с раннего возраста узнавать сложный мир физических и химических явлений простым языком и в игровой форме.
Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. Более 250 российских компаний принимают в ней участие.
ЭкономикаСаудовская АравияРоссияСанкт-ПетербургЕвгений Григорьев
 
 
