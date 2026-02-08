Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане

Россияне Олег Чжен и Алина Агеева выиграли чемпионат мира в двоеборье

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сборная команда России по танцевальному спорту завоевала девять комплектов наград на чемпионате и первенстве мира в Астане.

В Республике Казахстан с 7 по 8 февраля под эгидой Любительской лиги Всемирного танцевального совета прошли чемпионат и первенство мира по танцевальному спорту в двоеборье.

Для участия в соревнованиях в Астану прибыла сборная команда России в составе десяти танцевальных дуэтов Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).

Победу в чемпионате мира одержали Олег Чжен и Алина Агеева, члены сборной команды России, четырехкратные чемпионы России, чемпионы мира в спортивной дисциплине "секвей – латиноамериканская программа".

Трехкратные чемпионы мира, представители Великобритании, Chilcote Mark / Ingoldsby Madison заняли второе место.

Серебряные призеры чемпионата России, Данила Мазур и Евгения Филимонова, стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Молодежный и юниорский составы сборной команды России также показали высокие спортивные результаты, завоевав семь комплектов наград первенства мира и обеспечив уверенную победу России в возрастных группах юниоры и юниорки до 21 года, юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 лет.

Первенство мира, юниоры и юниорки до 21 года

1 место - Кульпин Никита / Сурнакова София

2 место - Шаров Егор / Лущаева Екатерина

3 место - Попович Кирилл / Сюзева Анна

Первенство мира, юниоры и юниорки 16-18 лет

1 место - Акаутдинов Марат / Ледышева София

2 место - Валикаев Константин / Алпатова Александра

Первенство мира, юноши и девушки 14-15 лет

1 место - Румянцев Алексей / Локтионова Анна

2 место - Герцен Алексей / Эфендиева Карина