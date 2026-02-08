Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане
22:00 08.02.2026 (обновлено: 13:15 11.02.2026)
https://ria.ru/20260208/tantsy-2073634387.html
Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане
Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане
Сборная команда России по танцевальному спорту завоевала девять комплектов наград на чемпионате и первенстве мира в Астане. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Сборная России по танцевальному спорту триумфально выступила на ЧМ в Астане

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сборная команда России по танцевальному спорту завоевала девять комплектов наград на чемпионате и первенстве мира в Астане.
В Республике Казахстан с 7 по 8 февраля под эгидой Любительской лиги Всемирного танцевального совета прошли чемпионат и первенство мира по танцевальному спорту в двоеборье.
Для участия в соревнованиях в Астану прибыла сборная команда России в составе десяти танцевальных дуэтов Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).
Победу в чемпионате мира одержали Олег Чжен и Алина Агеева, члены сборной команды России, четырехкратные чемпионы России, чемпионы мира в спортивной дисциплине "секвей – латиноамериканская программа".
Трехкратные чемпионы мира, представители Великобритании, Chilcote Mark / Ingoldsby Madison заняли второе место.
Серебряные призеры чемпионата России, Данила Мазур и Евгения Филимонова, стали бронзовыми призерами чемпионата мира.
Молодежный и юниорский составы сборной команды России также показали высокие спортивные результаты, завоевав семь комплектов наград первенства мира и обеспечив уверенную победу России в возрастных группах юниоры и юниорки до 21 года, юниоры и юниорки 16-18 лет, юноши и девушки 14-15 лет.
Первенство мира, юниоры и юниорки до 21 года
1 место - Кульпин Никита / Сурнакова София
2 место - Шаров Егор / Лущаева Екатерина
3 место - Попович Кирилл / Сюзева Анна
Первенство мира, юниоры и юниорки 16-18 лет
1 место - Акаутдинов Марат / Ледышева София
2 место - Валикаев Константин / Алпатова Александра
Первенство мира, юноши и девушки 14-15 лет
1 место - Румянцев Алексей / Локтионова Анна
2 место - Герцен Алексей / Эфендиева Карина
Спортсмены представляли Россию под флагом своей страны. В честь чемпионов мира в Астане звучал гимн Российской Федерации.
 
 
