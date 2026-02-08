Почему именем Хрущева называли только колхозы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Мало кто помнит, в какой момент исчезли с карт все города с именами партийных деятелей. А ведь под каток переименований при Сталине могла попасть и столица.

Кто изменил традицию посвящать города людям? И какое название могла бы получить Москва?

В духе исторических традиций

Конечно же, называть города в честь вождей начали задолго до советской власти. Еще Александр Македонский в IV веке до нашей эры основал 18 городов, названных в свою честь: один Александрополь и 17 Александрий.

Не чуждо тщеславие было и русским царям и князьям. Например, Ярослав Мудрый основал города Ярославль, Юрьев (назван по имени, данном князю при крещении; ныне Тарту, Эстония), Юрьев Русский (в настоящее время Белая Церковь, Украина) и Ярослав (ныне в Польше).

А во время правления Петра I появилась традиция называть города в честь не только самих царей, но и их родственников. Екатеринбург был назван в честь супруги царя-реформатора. Новую столицу Петр назвал в свою честь Санкт-Петербургом. В честь дочери Петра появился Елизаветград (ныне Кировоград, Украина), в честь Екатерины II — Екатеринодар (ныне Краснодар).

Начало перемен

Неудивительно, что, придя к власти, большевики продолжили эту традицию. Первыми под переименование попали города и села, названия которых как-то ассоциировались с Романовыми.

Так, Романов-Борисоглебск в 1918 году получил название Тутаев — в память о погибшем в перестрелке юном красноармейце, а безобидное белорусское сельцо Романово превратилось в Ленино.

Постепенно начали "страдать" и не ассоциирующиеся с царями поселения. В 1918 году в честь Троцкого переименовали поселок Иващенково в Самарской губернии, а в 1923-м — старинную Гатчину. Оба населенных пункта получили одно название — Троцк.

Однако в 1929 году, когда Троцкого выслали из СССР, Гатчину переименовали в Красногвардейск, а Иващенково — в Чапаевск.

Похожая судьба была у города, носившего историческое название Баталпашинск: его в 1934 году переименовали в Сулимов — в честь председателя Совнаркома РСФСР Даниила Сулимова. В 1937-м он был расстрелян, и городу присвоили фамилию наркома внутренних дел Николая Ежова — Ежово-Черкесск.

Когда в 1939 году на скамье подсудимых оказался сам "железный нарком", город стал просто Черкесском.

Сталинодар вместо Москвы

Настоящая волна переименований началась вскоре после смерти Владимира Ленина. В память о "вожде мирового пролетариата" переименовали Петроград (Ленинград) и Симбирск (Ульяновск).

Перейти в медиабанк Вид на Московский Кремль и Большой Каменный мост через Москву-реку, 1948 год Перейти в медиабанк Вид на Московский Кремль и Большой Каменный мост через Москву-реку, 1948 год

Ну и, конечно, особенно любили посвящать названия городов великому вождю Иосифу Сталину. Причем постепенно в письмах от рабочих и колхозников поднимался вопрос: не пора ли переименовать и столицу?

"Гений Сталина является историческим даром человечеству, его путеводной звездой на путях развития и подъема на высшую ступень. Поэтому я глубоко убежден в том, что все человечество земного шара нашей эпохи и все человечество многих будущих веков с удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в Сталинодар", — писали в одном из писем.

Другой образец народного творчества — стихи москвички Е. Ф. Чумаковой: "Мысль летит быстрей, чем птица, // Счастье Сталин дал нам в дар. // И красавица-столица // Не Москва — Сталинодар!"

Но Сталин отказался от предложенной чести, не раз удивляя своей "скромностью". После войны он отказался учреждать орден своего имени, переименовывать Грузинскую ССР в Сталинскую — не стал переименовывать и Москву.

Кто навел порядок?

К моменту смерти в рейтинге "персональных" городов Иосиф Сталин занимал третье место — после Кирова и Ленина. Пришедший к власти Никита Хрущев боролся с культом личности и решил навести порядок в этом вопросе.

Кстати, именем самого Хрущева к тому времени не было названо ни одного города или села — лишь колхозы.

В результате появился указ от 11 сентября 1957 года "Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам и организациям".

© РИА Новости Перейти в медиабанк Никита Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1" © РИА Новости Перейти в медиабанк Никита Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1"

Отныне запрещалось присваивать населенным пунктам наименования в честь государственных, общественно-политических деятелей, деятелей науки и культуры при их жизни. К исполнению указа приступили сразу же: исчез Молотов — взамен появилась Пермь, Ворошиловград стал Луганском, Буденновск превратился в Прикумск.