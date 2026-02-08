Рейтинг@Mail.ru
Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:03 08.02.2026
Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде
Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде - РИА Новости, 08.02.2026
Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде
Делегация правительства Москвы провела рабочую встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) –... РИА Новости, 08.02.2026
Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде

В Эр-Рияде обсудили промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыДелегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
Делегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Делегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Делегация правительства Москвы провела рабочую встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) – государственного института, отвечающего за развитие промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Modon управляет 36 промышленными городами, на территории которых расположены более 9,4 тысячи предприятий и объектов индустриальной инфраструктуры.
В рамках переговоров стороны обсудили расширение кооперации между московскими предприятиями и инвесторами из Саудовской Аравии, а также возможности продвижения высокотехнологичной продукции Москвы в странах Персидского залива.
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыДелегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
Делегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Делегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
"Сегодня Москва — один из крупнейших индустриальных центров страны, и мы системно поддерживаем выход столичных производителей на рынки Ближнего Востока. Взаимодействие с Modon – ключевым оператором промышленных городов и технологических зон Королевства – открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов, привлечения прямых иностранных инвестиций и выстраивания устойчивых цепочек промышленной кооперации", – сказала советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы ДИПП Полина Павлова.
В ходе визита делегация также посетила производственные площадки, работающие в индустриальной системе Modon. В частности, Camel Step Roasters – предприятие Саудовской Аравии в сфере переработки и обжарки кофе. С 2014 года компания прошла путь от малого бизнеса до производства национального уровня благодаря государственной поддержке и развитию промышленной инфраструктуры. Стороны обменялись опытом по вопросам масштабирования частных производств благодаря системным мерам поддержки со стороны государства и созданию благоприятной индустриальной среды.
"Мы рассматриваем такие встречи как возможность для обмена опытом и выстраивания долгосрочного взаимодействия. Для Modon важно создавать индустриальную инфраструктуру, которая поддерживает развитие предприятий и способствует реализации стратегических приоритетов Королевства Саудовская Аравия", – заявил представитель менеджмента компании Саад Хани Исмаил.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
