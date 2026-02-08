Промышленное сотрудничество Москвы и Саудовской Аравии обсудили в Эр-Рияде

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Делегация правительства Москвы провела рабочую встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones (Modon) – государственного института, отвечающего за развитие промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Modon управляет 36 промышленными городами, на территории которых расположены более 9,4 тысячи предприятий и объектов индустриальной инфраструктуры.

В рамках переговоров стороны обсудили расширение кооперации между московскими предприятиями и инвесторами из Саудовской Аравии, а также возможности продвижения высокотехнологичной продукции Москвы в странах Персидского залива.

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Делегация правительства Москвы провела встречу с представителями The Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones

"Сегодня Москва — один из крупнейших индустриальных центров страны, и мы системно поддерживаем выход столичных производителей на рынки Ближнего Востока. Взаимодействие с Modon – ключевым оператором промышленных городов и технологических зон Королевства – открывает дополнительные возможности для реализации совместных проектов, привлечения прямых иностранных инвестиций и выстраивания устойчивых цепочек промышленной кооперации", – сказала советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы ДИПП Полина Павлова.

В ходе визита делегация также посетила производственные площадки, работающие в индустриальной системе Modon. В частности, Camel Step Roasters – предприятие Саудовской Аравии в сфере переработки и обжарки кофе. С 2014 года компания прошла путь от малого бизнеса до производства национального уровня благодаря государственной поддержке и развитию промышленной инфраструктуры. Стороны обменялись опытом по вопросам масштабирования частных производств благодаря системным мерам поддержки со стороны государства и созданию благоприятной индустриальной среды.