Посол России рассказал о сложностях работы в Швеции

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посольству России в Швеции создают неблагоприятные условия для работы и повседневной жизни, однако дипломаты понимают, ради чего и кого работают вдали от дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Мы продолжаем работать даже тогда, когда под угрозой подача тепла не только в здание дипмиссии, но и в жилой комплекс и школу, не говоря уже о сложностях с предоставлением других базовых коммунальных услуг, телефонной и интернет-связи, о регулярных "сбросах" краски с дронов и так далее. Одним словом, нам стараются создать неблагоприятные условия - и для работы, и для повседневной жизни", - сказал посол.

Глава дипмиссии добавил, что давление, которое "коллективный Запад" оказывает на Россию , беспрецедентно. По словам посла, Россию пытаются принудить отказаться от независимой внешней политики, защиты национальных интересов, права на уважение культурного суверенитета и исторической памяти.

"В такой ситуации поневоле вспоминается высказывание выдающегося российского дипломата, министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова: "Дипломатия - это искусство возможного". Для нас эта цитата из учебников по дипломатии стала практическим "руководством к действию", - рассказал Беляев

Посол добавил, что страны Запада "отложили в сторону" Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и "беззастенчиво прикрывают свои действия нелегитимными антироссийскими санкциями".

"Мы все это видим и хорошо понимаем. Понимаем и то, ради чего и кого работаем вдали от дома", - отметил Беляев.

Глава диппредставительства напомнил, что в 1961 году, когда была принята Венская конвенция, в разгар холодной войны, дипломатия не становилась ареной для "боев без правил".