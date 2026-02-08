Посол России рассказал о сложностях работы в Швеции

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посольству России в Швеции создают неблагоприятные условия для работы и повседневной жизни, однако дипломаты понимают, ради чего и кого работают вдали от дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Мы продолжаем работать даже тогда, когда под угрозой подача тепла не только в здание дипмиссии, но и в жилой комплекс и школу, не говоря уже о сложностях с предоставлением других базовых коммунальных услуг, телефонной и интернет-связи, о регулярных "сбросах" краски с дронов и так далее. Одним словом, нам стараются создать неблагоприятные условия - и для работы, и для повседневной жизни", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что давление, которое "коллективный Запад" оказывает на Россию, беспрецедентно. По словам посла, Россию пытаются принудить отказаться от независимой внешней политики, защиты национальных интересов, права на уважение культурного суверенитета и исторической памяти.
"В такой ситуации поневоле вспоминается высказывание выдающегося российского дипломата, министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова: "Дипломатия - это искусство возможного". Для нас эта цитата из учебников по дипломатии стала практическим "руководством к действию", - рассказал Беляев.
Посол добавил, что страны Запада "отложили в сторону" Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и "беззастенчиво прикрывают свои действия нелегитимными антироссийскими санкциями".
"Мы все это видим и хорошо понимаем. Понимаем и то, ради чего и кого работаем вдали от дома", - отметил Беляев.
Глава диппредставительства напомнил, что в 1961 году, когда была принята Венская конвенция, в разгар холодной войны, дипломатия не становилась ареной для "боев без правил".
"У нас популярна песня про хоккей, в которой есть слова: "В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей". На российской дипломатической службе сегодня - не только мужчины. И среди дипломатов, и среди административно-технического состава немало женщин. Например, в посольстве России в Швеции примерно половина дипломатического состава - женщины. Но ни трусов, ни людей со слабыми нервами - точно нет", - подчеркнул посол.