Шведские СМИ готовы создать любой сюжет против России, заявил посол

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шведские СМИ готовы развить любой сюжет против России, надеяться на замещение темы "российской угрозы" публикациями о Гренландии не приходится, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.