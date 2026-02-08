Рейтинг@Mail.ru
Шведские СМИ готовы создать любой сюжет против России, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
10:12 08.02.2026 (обновлено: 10:19 08.02.2026)
Шведские СМИ готовы создать любой сюжет против России, заявил посол
гренландия, россия, стокгольм (город), сергей беляев, владимир путин, дональд трамп
Гренландия, Россия, Стокгольм (город), Сергей Беляев, Владимир Путин, Дональд Трамп
Шведские СМИ готовы создать любой сюжет против России, заявил посол

РИА Новости: шведская пресса готова создать любой сюжет для очернения России

© Фото предоставлено посольством РФСергей Беляев
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото предоставлено посольством РФ
Сергей Беляев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шведские СМИ готовы развить любой сюжет против России, надеяться на замещение темы "российской угрозы" публикациями о Гренландии не приходится, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Что касается мифов о так называемой российской угрозе, то надеяться на информационное замещение этой темы публикациями о Гренландии не приходится. О чем бы ни писали шведские СМИ, практически любой сюжет они готовы развернуть против нашей страны", - сказал посол, комментируя датско-американский спор вокруг Гренландии в шведском информационном пространстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол
ГренландияРоссияСтокгольм (город)Сергей БеляевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
