Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой. Во время всех этих учений отрабатывается один и тот же сценарий - военный конфликт с нашей страной", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что количество проводимых шведами национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военнослужащих неуклонно растет после вступления страны в альянс.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
