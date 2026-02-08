Рейтинг@Mail.ru
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2026
06:05 08.02.2026
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол
в мире
россия
стокгольм (город)
швеция
сергей беляев
владимир путин
нато
в мире, россия, стокгольм (город), швеция, сергей беляев, владимир путин, нато
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Сергей Беляев, Владимир Путин, НАТО
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Военно-тренировочные мероприятия альянса, имеющие ярко выраженную антироссийскую направленность, идут при активном участии Стокгольма в Балтийском и Североевропейском регионах, что называется, сплошной чередой. Во время всех этих учений отрабатывается один и тот же сценарий - военный конфликт с нашей страной", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что количество проводимых шведами национальных учений и маневров под эгидой НАТО с участием шведских военнослужащих неуклонно растет после вступления страны в альянс.
Президент России Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
