Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Швеция вместе с НАТО на учениях в Балтийском и Североевропейском регионе отрабатывает сценарий военного конфликта с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.