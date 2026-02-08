https://ria.ru/20260208/shnajder-2073058881.html
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T19:18:00+03:00
2026-02-08T19:18:00+03:00
2026-02-08T19:18:00+03:00
Шнайдер проиграла Паркс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе