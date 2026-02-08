Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Теннис
 
19:18 08.02.2026
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе

Шнайдер проиграла Паркс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
08 февраля 2026 • начало в 16:20
Завершен
Диана Шнайдер
1 : 26:14:66:7
Алисия Паркс
В воскресенье в матче стартового раунда Шнайдер (21-я ракетка мира) уступила пробившейся из квалификации американке Алисии Паркс (85) со счетом 6:1, 4:6, 6:7 (5:7). Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
Во втором раунде Паркс встретится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь (26) и американкой Софией Кенин (28).
Россиянки выиграли теннисный турнир в Мумбаи в парном разряде
