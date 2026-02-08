В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма

МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Северодвинский городской суд заключил под стражу первокурсника среднего специального учебного заведения, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, а также в публичном демонстрировании нацистской символики, говорится в сообщении суда.