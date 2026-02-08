Рейтинг@Mail.ru
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма
15:56 08.02.2026
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 08.02.2026
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма
Северодвинский городской суд заключил под стражу первокурсника среднего специального учебного заведения, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, а также... РИА Новости, 08.02.2026
Происшествия, Северодвинск
Происшествия, Северодвинск
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма

В Северодвинске 18-летнего студента арестовали по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Северодвинский городской суд заключил под стражу первокурсника среднего специального учебного заведения, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, а также в публичном демонстрировании нацистской символики, говорится в сообщении суда.
По данным следствия, во время учебных занятий юноша высказывал публичные заявления, направленные на оправдание терроризма и террористического акта, совершенного в сентябре 2004 года в школе города Беслана. Студент уже привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики, однако вновь разместил в интернете фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику. Как сообщили в суде, в ходе заседания 18-летний обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства.
"Суд счёл обоснованными доводы следствия о том, что фигурант может продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, при этом обеспечить его надлежащее поведение без изоляции от общества не представляется возможным. Суд постановил заключить обвиняемого под стражу до пятого апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
