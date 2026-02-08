Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания ТКП получила 13 миллиардов рублей в 2022–2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022–2024 годы при его взимании АО ТКП получено 13 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.