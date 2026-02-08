Рейтинг@Mail.ru
Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 08.02.2026 (обновлено: 19:58 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/sbor-2073012992.html
Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах
Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах - РИА Новости, 08.02.2026
Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах
Компания ТКП получила 13 миллиардов рублей в 2022–2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:27:00+03:00
2026-02-08T19:58:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d6fdfd5272199533079958670ffe238.jpg
https://ria.ru/20260208/sheremetevo-2072978641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100486/10/1004861089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8905d5e44c4f5dc6ee4e06d6c6d770d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Источник: ТКП получила 13 миллиардов рублей на незаконных билетных сборах

Источник: компания ТКП получила 13 млрд рублей из-за незаконного сбора

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПродажа авиабилетов в Международном аэропорту "Внуково"
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту "Внуково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания ТКП получила 13 миллиардов рублей в 2022–2024 годах в результате взимания незаконной таксы с каждого пассажира при покупке авиабилета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В 2024 году по искам транспортных прокуроров судами признан незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 рублей, в результате чего только за 2022–2024 годы при его взимании АО ТКП получено 13 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов
Вчера, 10:06
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала