Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево" Ваге Хачатрян был объявлен в розыск в мае 2025 года, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что фигурант данного дела находится в столичном следственном изоляторе, а ранее суд выносил решение о его заочном аресте. Собеседник не уточнил, где именно задержали обвиняемого, и был ли он экстрадирован в Россию

Как сообщает "Коммерсантъ", Хачатряна нашли в Армении

"Пятого мая 2025 года объявлен в розыск, а четвертого июня 2025 года - в международный розыск", - говорится судебных документах.

Суд выносил решение о заочном аресте Хачатряна в июне 2025 года.

Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ: участии в преступном сообществе, краже, крупном мошенничестве и вымогательстве.

Согласно документам, при избрании фигуранту заочного ареста суд указал на обоснованность подозрения в причастности Хачатряна к совершенному преступлению, об этом свидетельствовали протоколы допроса свидетелей, материалы оперативно-разыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела в их совокупности.