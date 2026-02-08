Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/rozysk-2073032266.html
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае - РИА Новости, 08.02.2026
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае
Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево" Ваге Хачатрян был объявлен в розыск в мае 2025 года, следует из... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:43:00+03:00
2026-02-08T16:43:00+03:00
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251215/khischenie-2062023328.html
https://ria.ru/20251024/arest-2050295211.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае

РИА Новости: фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО объявили в розыск в мае

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево" Ваге Хачатрян был объявлен в розыск в мае 2025 года, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что фигурант данного дела находится в столичном следственном изоляторе, а ранее суд выносил решение о его заочном аресте. Собеседник не уточнил, где именно задержали обвиняемого, и был ли он экстрадирован в Россию.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
15 декабря 2025, 03:03
Как сообщает "Коммерсантъ", Хачатряна нашли в Армении.
"Пятого мая 2025 года объявлен в розыск, а четвертого июня 2025 года - в международный розыск", - говорится судебных документах.
Суд выносил решение о заочном аресте Хачатряна в июне 2025 года.
Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ: участии в преступном сообществе, краже, крупном мошенничестве и вымогательстве.
Согласно документам, при избрании фигуранту заочного ареста суд указал на обоснованность подозрения в причастности Хачатряна к совершенному преступлению, об этом свидетельствовали протоколы допроса свидетелей, материалы оперативно-разыскной деятельности, а также другие материалы уголовного дела в их совокупности.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт "Шереметьево", и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, говорится в материалах. По делу арестованы более 40 человек.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево фигурирует главарь ОПС
24 октября 2025, 11:21
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала