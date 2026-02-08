Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в пансионате в Новой Москве - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/rospotrebnadzor-2073063468.html
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в пансионате в Новой Москве
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в пансионате в Новой Москве - РИА Новости, 08.02.2026
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в пансионате в Новой Москве
Роспотребнадзор Москвы проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:00:00+03:00
2026-02-08T20:00:00+03:00
происшествия
москва
новая москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20260205/infektsiya-2072568426.html
москва
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новая москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в пансионате в Новой Москве

Роспотребнадзор проверяет пансионат в Пенино после госпитализации 12 постояльцев

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве. У всех пожилых людей симптомы отравления или ОРВИ.
"Управление Роспотребнадзора по городу Москве по полученной информации о госпитализации с симптомами ОРВИ 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы совместно с департаментом здравоохранения города Москвы незамедлительно приступило к эпидемиологическому расследованию", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в настоящее время организованно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.
Частный пансионат в поселении Красная Пахра - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Красной Пахре расследуют вспышку кишечной инфекции в пансионате
5 февраля, 21:11
 
ПроисшествияМоскваНовая МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала