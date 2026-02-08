Максим Ликсутов рассказал о предприятиях Москвы, занимающихся наукой

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России, среди предприятий города, реализующих научную деятельность, большая часть занимается выпуском компьютерных, электронных и оптических изделий, заявил в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию и поддержке высокотехнологичных и наукоемких производств. Для них создан комплексный механизм из 20 инструментов — финансовых и нефинансовых, что позволяет им активно реализовывать исследовательские проекты и укреплять позиции на рынке передовой продукции", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.

Заместитель мэра добавил, что из числа крупных и средних московских предприятий, занимающихся научной деятельностью и разработками, почти половина относится к радиоэлектронной промышленности. А еще четверть — это компании фармацевтического, машиностроительного и авиакосмического сектора.

Отмечается, что на территории мегаполиса развивается флагман инновационного развития — особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва". Там наука и производство эффективно работают вместе, создавая передовые технологии будущего, сообщили в департаменте. Здесь производят современные лекарственные средства, медицинскую продукцию, микроэлектронику, станки, робототехнику, лифты, изделия для космической отрасли, а также транспорта.

"Резиденты особой экономической зоны получают существенные налоговые преференции, которые становятся мощным стимулом для их технологического роста. Помимо этого, столичным производителям доступны такие механизмы, как компенсация процентов по инвестиционным кредитам, аренда земли по льготной ставке для создания новых предприятий и многие другие", — заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

Министр добавил, что за счет этого компании могут направлять дополнительные средства на создание собственных исследовательских центров, проведение фундаментальных исследований и разработку инновационных продуктов.

Московские заводы продолжают укреплять лидерские позиции в сфере инновационных разработок, а прошедший 2025 год ознаменовался рядом значимых научных и технологических достижений московского индустриального сектора, уточнили в департаменте.

Например, в прошлом году был зарегистрирован препарат резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" "Р-Опра", завода группы "Р-Фарм", для терапии тяжелых форм хронического заболевания почек. "Р-Фарм" реализует полный цикл разработки и производства лекарственных препаратов — от получения активной фармацевтической субстанции, проведения клинических исследований и контроля качества до получения готовой лекарственной формы. На территории ОЭЗ у "Р-Фарм" также работают научно-исследовательские центры, где разрабатываются импортозамещающие и инновационные лекарства.

Карачаровский механический завод в прошлом году представил собственную высокотехнологичную систему управления лифтами "Альпака", которая обладает многоступенчатым модулем переключения скоростей, функцией приоритетного вызова в экстренном режиме, умным распределением пассажиропотока группы до шести лифтов, назначением альтернативного этажа при эвакуации и другими новейшими решениями. Оборудование предназначено для использования в лифтах зданий высотой до 64 этажей.

Инженеры предприятия "Спецкабель" в прошлом году реализовали свыше 15 опытно-конструкторских работ и начали выпуск новых изделий для медицины, метро и других ключевых отраслей. Среди них: высокочастотные герметичные LAN-кабели, оптические огнестойкие и легкие полевые кабели, микроскопические провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для систем ЭКГ и другие.

Благоприятный инвестиционный климат и развитая инфраструктура столицы создают идеальные условия для появления новых производств в городе, считают в пресс-службе департамента. Современный индустриальный ландшафт города позволяет реализовать самые новаторские проекты в ряде промышленных отраслей.

Так, в конце 2025 года на московской площадке начали выпуск алкалиновых батареек полного цикла. Один из ключевых элементов проекта — его экологическая стратегия. Компания "Первый завод гальванических элементов" разработала и зарегистрировала собственную технологию глубокой переработки батареек, позволяющую возвращать цинк и марганец в производственный цикл.