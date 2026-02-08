https://ria.ru/20260208/pravitelstvo-2072997484.html
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.02.2026
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
Правительство России выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет их выполнять и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.02.2026
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
Мишустин: кабмин выполняет и будет дальше выполнять все социальные обязательства