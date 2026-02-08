Рейтинг@Mail.ru
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
12:30 08.02.2026 (обновлено: 12:44 08.02.2026)
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
Правительство России выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет их выполнять и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
правительство рф
россия
общество
михаил мишустин
павел зарубин
россия
правительство рф, россия, общество, михаил мишустин, павел зарубин
Правительство РФ, Россия, Общество, Михаил Мишустин, Павел Зарубин
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин

Мишустин: кабмин выполняет и будет дальше выполнять все социальные обязательства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство России выполняет все социальные обязательства перед гражданами и будет их выполнять и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять. Достаточно все устойчиво", - сказал Мишустин в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о состоянии и перспективах российской экономики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия победила там, где не ждали
7 февраля, 08:00
 
Правительство РФ, Россия, Общество, Михаил Мишустин, Павел Зарубин
 
 
