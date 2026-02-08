https://ria.ru/20260208/pozhar-2072959800.html
Пожар в историческом здании в Петербурге потушили
Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
санкт-петербург
николай лесков
александр даргомыжский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
