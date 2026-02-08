В Петербурге локализовали пожар в историческом здании

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается Дом Бычевской - вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского. Здание было построено в 1878 году, в разное время в нем жили известные личности: писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Дом является памятником архитектуры федерального назначения, сегодня в нем находится гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.