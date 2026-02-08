Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге вспыхнул пожар в историческом здании
02:07 08.02.2026
В Петербурге вспыхнул пожар в историческом здании
Пожар тушат на чердаке исторического здания Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 08.02.2026
2026
В Петербурге вспыхнул пожар в историческом здании

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пожар тушат на чердаке исторического здания Санкт-Петербурга, сведений о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по городу.
"Пожар по номеру 1БИС в Центральном районе. Восьмого февраля в 00.28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, улица Моховая, дом 28. В жилом здании, происходит горение в чердачном помещении, площадь уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало, к ликвидации пожара привлечено пять единиц техники и 23 человека личного состава МЧС РФ.
Согласно открытым данным, по адресу располагается историческое здание - дом вдовы вице-адмирала Филиппа Бычевского, которое было построено в 1878 году. В разное время в нем жили известные личности: писатели Николай Лесков и Петр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Дом является памятником архитектуры федерального назначения, сегодня в нем находится гостиница, магазин стройхозтоваров и частный пансион для пожилых людей.
