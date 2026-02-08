Рейтинг@Mail.ru
09:46 08.02.2026 (обновлено: 10:09 08.02.2026)
ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева
ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.02.2026
ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева

© Фото : Минобороны РоссииВладимир Алексеев
Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Минобороны России
Владимир Алексеев. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Покушение на генерала Алексеева шокирует цинизмом, заявил Азаров
