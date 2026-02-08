ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.
