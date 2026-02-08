https://ria.ru/20260208/pokushenie-2073049354.html
Киев пошел ва-банк, совершив покушение на Алексеева, считает эксперт
Киев пошел ва-банк, совершив покушение на Алексеева, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
Киев пошел ва-банк, совершив покушение на Алексеева, считает эксперт
Киев пошел ва-банк, совершив в разгар переговоров покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, так как там понимают, что достижение даже промежуточного... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08
2026-02-08T18:23:00+03:00
2026-02-08T18:23:00+03:00
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Киев пошел ва-банк, совершив в разгар переговоров покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, так как там понимают, что достижение даже промежуточного мира будет означать конец их власти, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
Шестого февраля в жилом доме в Москве
было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ
сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае
и передали России. В пресс-службе СК
РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины
для совершения теракта
"Киев пошел ва-банк, совершив в разгар переговоров теракт против Алексеева, так как там понимают, что достижение даже промежуточного мира будет означать конец их власти. Таким образом, на Украине не могли не знать и не понимать, что они используют запрещённые международным гуманитарным правом или правом ведения войны средства и методы, применение которых само по себе является военным преступлением", - сказал эксперт.
По его словам, украинские спецслужбы и их кураторы из числа британских и французских специалистов тайных операций ни во что не ставят международные нормы и правила, когда террористические атаки направлены против России, ее государственных, военных и общественных деятелей.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби
в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США
и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков
.