МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Киев пошел ва-банк, совершив в разгар переговоров покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, так как там понимают, что достижение даже промежуточного мира будет означать конец их власти, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости почетный доктор Института истории имени Аббас-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта

"Киев пошел ва-банк, совершив в разгар переговоров теракт против Алексеева, так как там понимают, что достижение даже промежуточного мира будет означать конец их власти. Таким образом, на Украине не могли не знать и не понимать, что они используют запрещённые международным гуманитарным правом или правом ведения войны средства и методы, применение которых само по себе является военным преступлением", - сказал эксперт.

По его словам, украинские спецслужбы и их кураторы из числа британских и французских специалистов тайных операций ни во что не ставят международные нормы и правила, когда террористические атаки направлены против России, ее государственных, военных и общественных деятелей.