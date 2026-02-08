https://ria.ru/20260208/pokushenie-2073011621.html
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск - РИА Новости, 08.02.2026
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
Уехавшая на Украину пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:21:00+03:00
2026-02-08T14:21:00+03:00
2026-02-08T14:39:00+03:00
происшествия
украина
покушение на генерала алексеева в москве
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
дубай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f486c654eb2e6beb4e7c9abc3a42ffa1.jpg
украина
россия
дубай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc64c96fda2a04b1f480623107799782.jpg
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T14:21
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, покушение на генерала алексеева в москве, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, дубай, москва, видео
Происшествия, Украина, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Дубай, Москва
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
Уехавшую на Украину пособницу покушения на генерала Алексеева объявят в розыск
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Уехавшая на Украину пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Серебрицкая, 1971 рождения, и Виктор Васин, 1959 года рождения. Серебрицкая выехала на Украину.
"Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск", - сказал собеседник агентства.