Рейтинг@Mail.ru
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 08.02.2026 (обновлено: 14:39 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2073011621.html
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск - РИА Новости, 08.02.2026
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
Уехавшая на Украину пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:21:00+03:00
2026-02-08T14:39:00+03:00
происшествия
украина
покушение на генерала алексеева в москве
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
дубай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f486c654eb2e6beb4e7c9abc3a42ffa1.jpg
украина
россия
дубай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T14:21
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc64c96fda2a04b1f480623107799782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, покушение на генерала алексеева в москве, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, дубай, москва, видео
Происшествия, Украина, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Дубай, Москва
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Уехавшая на Украину пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2026-02-08T14:21
true
PT2M19S
Уехавшую на Украину пособницу покушения на Алексеева объявят в розыск

Уехавшую на Украину пособницу покушения на генерала Алексеева объявят в розыск

© АГН "Москва"Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© АГН "Москва"
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Уехавшая на Украину пособница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, имеющимся в распоряжении агентства, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Серебрицкая, 1971 рождения, и Виктор Васин, 1959 года рождения. Серебрицкая выехала на Украину.
"Зинаида Серебрицкая будет объявлена в розыск", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияУкраинаПокушение на генерала Алексеева в МосквеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияДубайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала