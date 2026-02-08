Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал цель покушения на генерала Алексеева
13:18 08.02.2026
Эксперт назвал цель покушения на генерала Алексеева
Целями заказного убийства генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы в Абу-Даби,... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
россия
украина
спиридон килинкаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
в мире, россия, украина, спиридон килинкаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
В мире, Россия, Украина, Спиридон Килинкаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Эксперт назвал цель покушения на генерала Алексеева

Килинкаров: целью покушения на генерала Алексеева был срыв переговоров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Целями заказного убийства генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы в Абу-Даби, были срыв переговоров по мирному урегулированию и продолжение конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший народный депутат Украины и участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
Ранее в воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали России. Розыск организаторов покушения продолжается.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Появились подробности задержания участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 12:02
"Речь идет именно о продолжении конфликта. Заказное убийство заместителя руководителя этой переговорной группы (в Абу-Даби - ред.), конечно, направлено на срыв переговоров, чтобы таким образом решить задачу продолжения украинского конфликта", - сказал РИА Новости Килинкаров.
Он отметил, что у Владимира Зеленского для решения своих политических задач в арсенале практически ничего нет.
"Изменить ситуацию на поле боя он (Зеленский - ред.) не может. Условно говоря, усилить армию он тоже не в состоянии - колоссальное сопротивление со стороны населения. У него остается только одно - это ракетно-дронные атаки и террористические акты. Больше ничего в арсенале нет", - подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала лица участников покушения на генерала Алексеева
Вчера, 11:29
 
