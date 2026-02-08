Эксперт назвал цель покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Целями заказного убийства генерал-лейтенанта ВС РФ Владимира Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы в Абу-Даби, были срыв переговоров по мирному урегулированию и продолжение конфликта на Украине, заявил РИА Новости бывший народный депутат Украины и участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
"Речь идет именно о продолжении конфликта. Заказное убийство заместителя руководителя этой переговорной группы (в Абу-Даби - ред.), конечно, направлено на срыв переговоров, чтобы таким образом решить задачу продолжения украинского конфликта", - сказал РИА Новости Килинкаров.
Он отметил, что у Владимира Зеленского для решения своих политических задач в арсенале практически ничего нет.
"Изменить ситуацию на поле боя он (Зеленский - ред.) не может. Условно говоря, усилить армию он тоже не в состоянии - колоссальное сопротивление со стороны населения. У него остается только одно - это ракетно-дронные атаки и террористические акты. Больше ничего в арсенале нет", - подчеркнул эксперт.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.