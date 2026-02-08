Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали исполнителя покушения на генерала Алексеева
11:11 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
В Москве арестовали исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба арестован столичным судом, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия, россия, дубай, москва, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Дубай, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба арестован столичным судом, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в отношении Корбы Л.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При содействии Объединенных Арабских Эмиратов ранее он был задержан в Дубае и передан российской стороне.
Корба, по данным следствия, является непосредственным исполнителем преступления.
Как сообщали в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева. Было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В СК рассказали об оружии, из которого стреляли в генерала Алексеева
ПроисшествияРоссияДубайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
