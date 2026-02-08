Рейтинг@Mail.ru
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
11:01 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покинул Россию через несколько часов после совершения преступления, сообщила официальный... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покинул Россию через несколько часов после совершения преступления, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ

СК: исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел из РФ в ОАЭ

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покинул Россию через несколько часов после совершения преступления, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Также установлена личность исполнителя, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она.
 
