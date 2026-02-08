https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072987265.html
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покинул Россию через несколько часов после совершения преступления, сообщила официальный... РИА Новости, 08.02.2026
Исполнитель покушения на Алексеева после преступления вылетел в ОАЭ
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева покинул Россию через несколько часов после совершения преступления, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
