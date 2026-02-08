Рейтинг@Mail.ru
Задержаны исполнитель и один из пособников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 08.02.2026 (обновлено: 12:01 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072986395.html
Задержаны исполнитель и один из пособников покушения на генерала Алексеева
Задержаны исполнитель и один из пособников покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 08.02.2026
Задержаны исполнитель и один из пособников покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:58:00+03:00
2026-02-08T12:01:00+03:00
оаэ
москва
дубай
владимир путин
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072979669_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5f1d2513507757cc684060922699049.jpg
https://ria.ru/20260206/alekseev-2072696847.html
оаэ
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-08T10:58
true
PT2M19S
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева
ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Алексеева.
2026-02-08T10:58
true
PT1M29S
Кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева
Кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева.
2026-02-08T10:58
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2072979669_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9189a99b769b51b0e6a9efb7a80a0371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, москва, дубай, владимир путин, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, покушение на генерала алексеева в москве
ОАЭ, Москва, Дубай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Покушение на генерала Алексеева в Москве

Задержаны исполнитель и один из пособников покушения на генерала Алексеева

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — заявили в спецслужбе.
Как отметили в СК, Корба оказался уроженцем Тернопольской области. Он приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины. Утром в пятницу в доме на Волоколамском шоссе он выстрелил в Алексеева не менее трех раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции его арестовали в Москве.
Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого задержали в Москве, вторая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.

Генерал-лейтенант занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин получает доклады о ситуации. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
6 февраля, 14:17
 
ОАЭМоскваДубайВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала