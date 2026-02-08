Рейтинг@Mail.ru
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 08.02.2026 (обновлено: 11:23 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072985635.html
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не менее трех раз выстрелил в него, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:52:00+03:00
2026-02-08T11:23:00+03:00
россия
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f486c654eb2e6beb4e7c9abc3a42ffa1.jpg
https://ria.ru/20260208/sk-2072985052.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dc64c96fda2a04b1f480623107799782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Россия, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз

СК: исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз

© АГН "Москва"Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© АГН "Москва"
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не менее трех раз выстрелил в него, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Шестого февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в городе Москве злоумышленник произвел не менее трех выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в одну из московских больниц", - сказала она.
Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
СК раскрыл детали о личности исполнителя покушения на генерала Алексеева
Вчера, 10:48
 
РоссияПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала