Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз - РИА Новости, 08.02.2026
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
Исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не менее трех раз выстрелил в него, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:52:00+03:00
2026-02-08T10:52:00+03:00
2026-02-08T11:23:00+03:00
россия
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
москва
Исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз
СК: исполнитель покушения на генерала Алексеева выстрелил не менее трех раз