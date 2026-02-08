https://ria.ru/20260208/pokushenie-2072976624.html
Исполнителя покушения на генерала Алексеева задержали в Дубае
Исполнителя покушения на генерала Алексеева задержали в Дубае
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задержали в Дубае и передали РФ, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 08.02.2026
Исполнителя покушения на генерала Алексеева задержали в Дубае
ФСБ: Исполнителя покушения на генерала Алексеева задержали в Дубае и передали РФ