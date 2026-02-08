Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка
12:10 08.02.2026
В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка
В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка - РИА Новости, 08.02.2026
В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка
Уголовное дело об убийстве возбуждено в Саратовской области по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, пропавшего в четверг в Ровенском районе,... РИА Новости, 08.02.2026
В Саратовской области возбудили уголовное дело после пропажи подростка

В Саратовской области возбудили уголовное дело из-за пропавшего подростка

САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Саратовской области по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, пропавшего в четверг в Ровенском районе, сообщили в региональном СУСК.
Султан Малолю пропал 5 февраля, он ушел из дома в селе Привольное Ровенского района. В тот же день его начала разыскивать полиция, чуть позже присоединились волонтеры и местные жители. Он был одет в черную одежду, уточняли в ГУМВД. По данным на воскресенье к поискам подключились волонтеры из семи регионов России, задействованы беспилотники и снегоходы.
"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения юноши, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий следственным отделом по городу Энгельс… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
Следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельств исчезновения Султана Малолю. По данным СУСК, осматриваются улицы населенного пункта, близлежащая территория, проверяются чердаки и подвалы на предмет обнаружения мальчика, проводятся допросы в качестве свидетелей родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавшего.
