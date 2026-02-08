https://ria.ru/20260208/pistolet-2072980494.html
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
Федеральная служба безопасности РФ показала выброшенный в сугроб пистолет, из которого стреляли в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. РИА Новости, 08.02.2026
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
