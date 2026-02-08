Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
08.02.2026
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева
Федеральная служба безопасности РФ показала выброшенный в сугроб пистолет, из которого стреляли в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. РИА Новости, 08.02.2026
2026
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ показала пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева

ФСБ показала выброшенный в сугроб пистолет, из которого стреляли в Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ показала выброшенный в сугроб пистолет, из которого стреляли в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Согласно кадрам, которые распространил ЦОС ФСБ РФ, пистолет, из которого стреляли в генерала, был найден в сугробе. Также на кадрах видно, что на пистолете был установлен глушитель.
В Кремле прокомментировали покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
6 февраля, 12:33
 
