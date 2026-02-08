Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:28 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/pavljuchenkova-2073027962.html
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:28:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
теннис
спорт
анастасия павлюченкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924924329_389:195:2175:1200_1920x0_80_0_0_5d908e268ce985d7b5b62bf10e2ab3e4.jpg
https://ria.ru/20260208/zvonareva-2073024546.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924924329_102:139:2516:1949_1920x0_80_0_0_42db834f34083dd9c2f7b1847508eb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Анастасия Павлюченкова
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе

Павлюченкова проиграла Мертенс в первом круге турнира в Дохе

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого составляет более 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 22-й ракетки мира, которая посеяна на турнире под 16-м номером. Павлюченкова идет 100-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
Во втором круге Мертенс сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной из Австралии и японкой Моюкой Утидзимой.
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Звонарева вышла во второй круг турнира в Дохе
Вчера, 16:06
 
ТеннисСпортАнастасия Павлюченкова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала