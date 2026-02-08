https://ria.ru/20260208/pavljuchenkova-2073027962.html
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила бельгийке Элизе Мертенс в первом круге турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:28:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
теннис
спорт
анастасия павлюченкова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924924329_389:195:2175:1200_1920x0_80_0_0_5d908e268ce985d7b5b62bf10e2ab3e4.jpg
https://ria.ru/20260208/zvonareva-2073024546.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924924329_102:139:2516:1949_1920x0_80_0_0_42db834f34083dd9c2f7b1847508eb62.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия павлюченкова
Теннис, Спорт, Анастасия Павлюченкова
Россиянка Павлюченкова проиграла на старте турнира в Дохе
Павлюченкова проиграла Мертенс в первом круге турнира в Дохе