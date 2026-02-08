Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт

МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Приехавшая на зимние Олимпийские игры в Милан россиянка рассказала РИА Новости, что у нее в отеле украли загранпаспорт, в понедельник она посетит генконсульство России для получения временных документов.

"Я приехала в Милан на соревнования по танцам и собиралась посетить выступление фигуристов", - сказала жительница Екатеринбурга по имени Алена.

По ее словам, паспорт у нее могли вытащить из сумки в лифте отеля.

Сейчас она занимается поиском людей, которые могли бы подтвердить личность на приеме в генеральном консульстве России