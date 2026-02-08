Рейтинг@Mail.ru
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/pasport-2072999695.html
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт - РИА Новости, 08.02.2026
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт
Приехавшая на зимние Олимпийские игры в Милан россиянка рассказала РИА Новости, что у нее в отеле украли загранпаспорт, в понедельник она посетит генконсульство РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:46:00+03:00
2026-02-08T12:46:00+03:00
милан
россия
происшествия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c9c021f8043797f4471e7c5f061ce2b5.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072925754.html
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072824946.html
милан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91640/71/916407103_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3c68a32c57b65a490c4af9046611edbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милан, россия, происшествия, зимние олимпийские игры 2026
Милан, Россия, Происшествия, Зимние Олимпийские игры 2026
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт

У приехавшей на Олимпийские игры в Милан россиянки украли паспорт

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Fotolia / Lali
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИЛАН, 8 фев - РИА Новости. Приехавшая на зимние Олимпийские игры в Милан россиянка рассказала РИА Новости, что у нее в отеле украли загранпаспорт, в понедельник она посетит генконсульство России для получения временных документов.
"Я приехала в Милан на соревнования по танцам и собиралась посетить выступление фигуристов", - сказала жительница Екатеринбурга по имени Алена.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Несравнимо с Сочи-2014": Журова оценила церемонию открытия Игр в Италии
7 февраля, 19:14
По ее словам, паспорт у нее могли вытащить из сумки в лифте отеля.
Сейчас она занимается поиском людей, которые могли бы подтвердить личность на приеме в генеральном консульстве России.
"Я была в полиции и у наших дипломатов накануне, в понедельник утром они должны сделать мне временные документы, с которыми я смогу вернуться в Россию", - заявила собеседница агентства.
Мэрайя Кэри выступает на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Мэрайя Кэри назвала исполнением мечты выступление на открытии Игр-2026
7 февраля, 01:21
 
МиланРоссияПроисшествияЗимние Олимпийские игры 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала