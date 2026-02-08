https://ria.ru/20260208/pasport-2072999695.html
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт - РИА Новости, 08.02.2026
Приехавшая в Милан россиянка рассказала, что у нее украли загранпаспорт
Приехавшая на зимние Олимпийские игры в Милан россиянка рассказала РИА Новости, что у нее в отеле украли загранпаспорт, в понедельник она посетит генконсульство РИА Новости, 08.02.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
