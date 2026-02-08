Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до турниров IIHF

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что КХЛ обсудит с Федерацией хоккея России (ФХР) формирование сезонного календаря в случае допуска российской сборной до участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).