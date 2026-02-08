Морозов: КХЛ обсудит с ФХР календарь в случае допуска до турниров IIHF

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил журналистам, что КХЛ обсудит с Федерацией хоккея России (ФХР) формирование сезонного календаря в случае допуска российской сборной до участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
"Мы живем в динамике. С тех пор, как я возглавил КХЛ, было много событий и ситуаций: ковид, недоигранный чемпионат, СВО. Мы настолько привыкли к этому, что готовы оперативно реагировать на все. Как только допустят Россию до участия в международных соревнованиях, мы встретимся с ФХР, обсудим план действий, когда сборная планирует собираться и ехать на турниры. Всем нравится, когда КХЛ проводит матчи в мае, но и чемпионат мира проходит в мае. Будем понимать, как будет формироваться состав сборной. Один из тренеров КХЛ, например, в интервью сказал накануне, что он не взял бы игроков КХЛ на Олимпиаду. Мне нечего на это обижаться, у каждого тренера ведь свое видение. Недооценили? А где сейчас его команда, какое место она занимает? Мы знаем свою цену. Из наших игроков можно собрать сборную, которая достойно и круто выступила бы на Олимпиаде в Италии", - сказал Морозов.