Мишустин оценил значение проектов в сфере технологического лидерства - РИА Новости, 08.02.2026
08.02.2026
Мишустин оценил значение проектов в сфере технологического лидерства
Мишустин оценил значение проектов в сфере технологического лидерства
Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.02.2026
россия, михаил мишустин, павел зарубин
Россия, Михаил Мишустин, Павел Зарубин
Мишустин оценил значение проектов в сфере технологического лидерства

Мишустин: для РФ важно выполнение проектов в сфере технологического лидерства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Для России очень важно, чтобы национальные проекты, особенно в сфере технологического лидерства, выполнялись, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Что касается программ всех, которые есть, нам очень важно также, чтобы национальные проекты, государственные программы и, особенно, национальные проекты технологического лидерства выполнялись", - сказал Мишустин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мишустин раскрыл подробности совещания с Путиным
