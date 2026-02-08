Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева
14:05 08.02.2026 (обновлено: 14:09 08.02.2026)
Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева
Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является реакцией украинских террористов и РИА Новости, 08.02.2026
россия, украина, киев, сергей миронов, владимир зеленский, игорь костюков (генштаб), справедливая россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве, общество
Россия, Украина, Киев, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Игорь Костюков (Генштаб), Справедливая Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Общество
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является реакцией украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, мирного разрешения конфликта они не хотят, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.
"Покушение на генерала Алексеева, как и покушения на других российских военачальников, это ответ украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс", - сказал Миронов.
По его мнению, давно очевидно, что Владимиру Зеленскому мир не нужен. "Для этого диктатора война как мать родна. Она для него - источник власти и денег", - добавил лидер партии.
Миронов отметил, что никаких моральных и юридических оснований, чтобы оставаться во главе государства у него нет, Зеленский - предатель своего народа, который предал Украину тем силам на Западе, которые хотят вести войну с Россией руками украинцев вплоть до последнего украинца.
В Абу-Даби 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
РоссияУкраинаКиевСергей МироновВладимир ЗеленскийИгорь Костюков (Генштаб)Справедливая РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в МосквеОбщество
 
 
