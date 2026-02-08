Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является реакцией украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, мирного разрешения конфликта они не хотят, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Покушение на генерала Алексеева, как и покушения на других российских военачальников, это ответ украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс", - сказал Миронов.
По его мнению, давно очевидно, что Владимиру Зеленскому мир не нужен. "Для этого диктатора война как мать родна. Она для него - источник власти и денег", - добавил лидер партии.
Миронов отметил, что никаких моральных и юридических оснований, чтобы оставаться во главе государства у него нет, Зеленский - предатель своего народа, который предал Украину тем силам на Западе, которые хотят вести войну с Россией руками украинцев вплоть до последнего украинца.
В Абу-Даби 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.