Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является реакцией украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, мирного разрешения конфликта они не хотят, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.