В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота

СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Сирены и экстренное речевое оповещение работают в Сочи из-за подъема уровня воды в реке Херота до опасных отметок, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Прошунин отметил, что река Херота пока не вышла из берегов, на месте находятся спасательные и аварийные службы, специалисты ведут мониторинг.