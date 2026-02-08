Рейтинг@Mail.ru
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/mchs-2073013839.html
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота - РИА Новости, 08.02.2026
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота
Сирены и экстренное речевое оповещение работают в Сочи из-за подъема уровня воды в реке Херота до опасных отметок, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:39:00+03:00
2026-02-08T14:39:00+03:00
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260208/trassa-2073002794.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота

В Сочи сработали сирены и оповещения из-за подъема уровня воды в реке Херота

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Сирены и экстренное речевое оповещение работают в Сочи из-за подъема уровня воды в реке Херота до опасных отметок, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
"В Адлерском районе запустили сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъёмом уровня воды в реке Херота до опасных отметок", - написал мэр Сочи в Telegram-канале.
Прошунин отметил, что река Херота пока не вышла из берегов, на месте находятся спасательные и аварийные службы, специалисты ведут мониторинг.
"Сильный дождь продолжается, прошу сочинцев и гостей курорта принять меры предосторожности", - подчеркнул глава курорта.
Пробка на федеральной трассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
Вчера, 13:07
 
ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала