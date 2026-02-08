https://ria.ru/20260208/mchs-2073013839.html
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота - РИА Новости, 08.02.2026
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота
Сирены и экстренное речевое оповещение работают в Сочи из-за подъема уровня воды в реке Херота до опасных отметок, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:39:00+03:00
2026-02-08T14:39:00+03:00
2026-02-08T14:39:00+03:00
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
https://ria.ru/20260208/trassa-2073002794.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи сработали сирены из-за опасного подъема уровня воды в реке Херота
В Сочи сработали сирены и оповещения из-за подъема уровня воды в реке Херота
СОЧИ, 8 фев - РИА Новости. Сирены и экстренное речевое оповещение работают в Сочи из-за подъема уровня воды в реке Херота до опасных отметок, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
"В Адлерском районе запустили сирены и экстренное речевое оповещение в связи с подъёмом уровня воды в реке Херота до опасных отметок", - написал мэр Сочи
в Telegram-канале
.
Прошунин отметил, что река Херота пока не вышла из берегов, на месте находятся спасательные и аварийные службы, специалисты ведут мониторинг.
"Сильный дождь продолжается, прошу сочинцев и гостей курорта принять меры предосторожности", - подчеркнул глава курорта.