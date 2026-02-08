Рейтинг@Mail.ru
Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 08.02.2026 (обновлено: 20:56 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/lyzhi-2073068861.html
Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS
Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS
Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот заявил, что срез дистанции французом Матисом Деложем не повлиял на... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T20:55:00+03:00
2026-02-08T20:56:00+03:00
спорт
лыжные виды спорта
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073032619_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_b637451f789a40f76a363ccfb5613d1a.jpg
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073022119.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073032619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c00330ef9b44f1022d075ad75719df10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Спорт, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS

FIS: срез дистанции Деложем не повлиял на результат скиатлона на Олимпиаде

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот заявил, что срез дистанции французом Матисом Деложем не повлиял на окончательный результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«
"Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат", - приводит слова Ламплота TV2.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
Дмитрий Губерниев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Губерниев оценил действия Деложа, срезавшего дистанцию на скиатлоне на ОИ
Вчера, 15:49
 
СпортЛыжные виды спортаЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала