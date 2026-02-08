Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
23:05 08.02.2026 (обновлено: 23:29 08.02.2026)
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
2026
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Двух выживших при пожаре в Лисичанске в ЛНР детей доставят в детскую республиканскую больницу, сообщила министра здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее ГУ МЧС России по республике сообщило, что женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске ЛНР, еще два ребенка успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. СУСК РФ по республике возбудило дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Дети госпитализированы в лисичанскую больницу с отравлением продуктами горения и резаными ранами верхних конечностей. Для дальнейшего обследования и лечения заберем мальчиков в Луганск, в республиканскую детскую", - рассказала Пащенко в Telegram-канале.
Отмечается, что в пожаре погибли многодетная мать и трое ее детей: 2012, 2021 и 2025 годов рождения (две девочки и мальчик), Еще двум мальчикам 2010 и 2018 годов рождения удалось спастись.
Кроме того, следственный комитет РФ возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
