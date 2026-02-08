https://ria.ru/20260208/lugansk-2073080312.html
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу - РИА Новости, 08.02.2026
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
Двух выживших при пожаре в Лисичанске в ЛНР детей доставят в детскую республиканскую больницу, сообщила министра здравоохранения республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T23:05:00+03:00
2026-02-08T23:05:00+03:00
2026-02-08T23:29:00+03:00
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7970bd67b5dfdff17358c80a06eb8419.jpg
https://ria.ru/20260208/lnr-2073074112.html
https://ria.ru/20260208/pozhar-2072959800.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_fff207f66e43212b9742d7b8e462251a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лисичанск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В ЛНР двух выживших при пожаре детей доставят в республиканскую больницу
Пащенко: выживших при пожаре в Лисичанске детей доставят в больницу в Луганске