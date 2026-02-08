https://ria.ru/20260208/lokomotiv-2073003817.html
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче
Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский "Урарту" в контрольном матче на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
футбол
никита салтыков
российская премьер-лига (рпл)
локомотив (москва)
Футболисты "Локомотива" обыграли армянский "Урарту" в контрольном матче в Дубае