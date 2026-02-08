Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:16 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/lokomotiv-2073003817.html
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче
Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский "Урарту" в контрольном матче на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T13:16:00+03:00
2026-02-08T13:16:00+03:00
футбол
никита салтыков
российская премьер-лига (рпл)
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049139061_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_3ae67b9650aad8e75cddbfaf68873fdf.jpg
https://ria.ru/20260208/messi-2072962674.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049139061_202:0:2779:1933_1920x0_80_0_0_178002a0a3451d0ffab5544c99ca5594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
никита салтыков, российская премьер-лига (рпл), локомотив (москва)
Футбол, Никита Салтыков, Российская премьер-лига (РПЛ), Локомотив (Москва)
"Локомотив" обыграл армянский "Урарту" в контрольном матче

Футболисты "Локомотива" обыграли армянский "Урарту" в контрольном матче в Дубае

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - ПФК ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" обыграли армянский "Урарту" в контрольном матче на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Дубае, завершилась со счетом 3:2. У москвичей дубль оформил Никита Салтыков (62-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Даниил Чевардин (88).
Ереванский "Урарту" - двукратный чемпион Армении (2013/14, 2022/23). В текущем розыгрыше чемпионата столичный клуб идет на второй позиции в чемпионате страны. "Локомотив" ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах.
Позднее в воскресенье железнодорожники проведут еще один товарищеский матч - с казахстанским "Елимаем".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Гол и пас Месси помогли "Интер Майами" сыграть вничью в товарищеском матче
Вчера, 07:45
 
ФутболНикита СалтыковРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Локомотив (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Монако
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хоффенхайм
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Бетис
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Бостон
    Нью-Йорк
    89
    111
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Лацио
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Марсель
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    0
    2
  • Баскетбол
    Завершен
    Миннесота
    Клипперс
    96
    115
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала