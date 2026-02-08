Рейтинг@Mail.ru
В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство - РИА Новости, 08.02.2026
15:05 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/livija-2073016930.html
В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство
В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство - РИА Новости, 08.02.2026
В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство
Ливия поддерживает борьбу с терроризмом, но проведение судебного процесса над подозреваемым в нападении на консульство США в Ливии на территории Америки... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:05:00+03:00
2026-02-08T15:05:00+03:00
в мире
ливия
сша
бенгази
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:87:634:443_1920x0_80_0_0_ed9760bb1b59b432c85c4ab82945bd16.jpg
https://ria.ru/20260201/ssha-2071500743.html
ливия
сша
бенгази
в мире, ливия, сша, бенгази
В мире, Ливия, США, Бенгази
В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство

Аль-Майхуб: суд над подозреваемым в США нарушает суверенитет Ливии

© Фото : DennixoГород Бенгази, Ливия
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Dennixo
Город Бенгази, Ливия. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 8 фев - РИА Новости. Ливия поддерживает борьбу с терроризмом, но проведение судебного процесса над подозреваемым в нападении на консульство США в Ливии на территории Америки нарушает суверенитет страны, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и национальной безопасности действующего на востоке парламента Ливии Талал аль-Майхуб.
"Хотя мы полностью поддерживаем борьбу с терроризмом и привлечение к ответственности лиц, совершивших террористические преступления на территории Ливии, к ответственности в ливийских судах, мы одновременно выступаем против нарушения суверенитета Ливии и никоим образом не будем поддерживать такие нарушения", - сказал аль-Майхуб.
По его словам, когда закон нарушает ливийский гражданин, находящийся на территории Ливии, Ливия имеет право судить его на своей территории, так как является суверенным государством.
Ранее министр юстиции, генпрокурор США Пэм Бонди сообщил, что США задержали подозреваемого, который участвовал в атаке на представительство США в Бенгази в сентябре 2012 года, он был доставлен в США и находится под стражей.
Нападение на консульство США в Бенгази было совершено 11 сентября 2012 года, тогда погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс.
В миреЛивияСШАБенгази
 
 
