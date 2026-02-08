В Ливии прокомментировали задержание подозреваемого в атаке на консульство

БЕНГАЗИ, 8 фев - РИА Новости. Ливия поддерживает борьбу с терроризмом, но проведение судебного процесса над подозреваемым в нападении на консульство США в Ливии на территории Америки нарушает суверенитет страны, заявил РИА Новости глава комитета по обороне и национальной безопасности действующего на востоке парламента Ливии Талал аль-Майхуб.

"Хотя мы полностью поддерживаем борьбу с терроризмом и привлечение к ответственности лиц, совершивших террористические преступления на территории Ливии , к ответственности в ливийских судах, мы одновременно выступаем против нарушения суверенитета Ливии и никоим образом не будем поддерживать такие нарушения", - сказал аль-Майхуб.

По его словам, когда закон нарушает ливийский гражданин, находящийся на территории Ливии, Ливия имеет право судить его на своей территории, так как является суверенным государством.

Ранее министр юстиции, генпрокурор США Пэм Бонди сообщил, что США задержали подозреваемого, который участвовал в атаке на представительство США в Бенгази в сентябре 2012 года, он был доставлен в США и находится под стражей.