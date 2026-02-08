https://ria.ru/20260208/kuzbass-2072988316.html
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Хоккей, Спорт, Россия, Кемерово, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом, СКА-Нефтяник, Волга
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
Хет-трик Коняева помог "Кузбассу" обыграть "Динамо" в матче ЧР по бенди