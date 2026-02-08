Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
11:09 08.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди
Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
"Кузбасс" обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по бенди

Хет-трик Коняева помог "Кузбассу" обыграть "Динамо" в матче ЧР по бенди

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" одержал победу над московским "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Кемерове завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Илья Коняев (38, 57 и 83-я минуты), мячи также забили Алексей Ничков (33), Артем Репях (55) и Янис Бефус (66). У "Динамо" отличились Степан Зыков (60), Арсений Козлов (68) и Роман Дарковский (69).
"Кузбасс", набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 баллами располагается на третьей строчке. Московская команда не сумела победить в четвертом матче подряд.
В другом матче хабаровский "СКА-Нефтяник" дома обыграл ульяновскую "Волгу" со счетом 7:2.
"Водник" сыграл вничью с "Кузбассом" в матче чемпионата России по бенди
5 февраля, 17:15
 
