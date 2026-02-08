Рейтинг@Mail.ru
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
Теннис
 
17:57 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце
Российский теннисист Павел Котов выиграл турнир серии "Челленджер" в немецком Кобленце, призовой фонд которого составляет 56,7 тысячи евро. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
теннис
спорт
павел котов (теннис)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, павел котов (теннис), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Павел Котов (теннис), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце

Российский теннисист Котов выиграл турнир в Кобленце

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский теннисист Павел Котов выиграл турнир серии "Челленджер" в немецком Кобленце, призовой фонд которого составляет 56,7 тысячи евро.
В финале он обыграл посеянного под седьмым номером немца Тома Генцша со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.
Котову 27 лет, он является 470-й ракеткой мира. В 2024 году он доходил до 50-й строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Теннис
 
