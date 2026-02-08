Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце

https://ria.ru/20260208/kotov-2073046363.html
Российский теннисист Павел Котов выиграл турнир серии "Челленджер" в немецком Кобленце, призовой фонд которого составляет 56,7 тысячи евро. РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T17:57:00+03:00
2026-02-08T17:57:00+03:00
2026-02-08T18:15:00+03:00
теннис
спорт
павел котов (теннис)
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
