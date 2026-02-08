Российский теннисист выиграл турнир в Кобленце

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский теннисист Павел Котов выиграл турнир серии "Челленджер" в немецком Кобленце, призовой фонд которого составляет 56,7 тысячи евро.

В финале он обыграл посеянного под седьмым номером немца Тома Генцша со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.