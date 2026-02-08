Рейтинг@Mail.ru
15:37 08.02.2026 (обновлено: 18:40 08.02.2026)
Незабываемые впечатления: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Незабываемые впечатления: выставка "КоШарики Шоу" в Москве
В Москве состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Милые питомцы разных пород — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.02.2026
Незабываемые впечатления: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

В Москве состоялось традиционное "КоШарики Шоу". Милые питомцы разных пород — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Выставка работала 7 и 8 февраля.

Кошка породы рэгдолл на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка работала 7 и 8 февраля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.

Котята породы скоттиш-фолд на выставке КоШарики Шоу в Москве

Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.

Кошка породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.

Кошка породы сфинкс на выставке КоШарики Шоу в Москве

За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

На фото: котята породы бурма

Кошки породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

На фото: котята породы бурма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Посетители могут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров.

Кошка породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

Посетители могут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

На фото: кошка породы рэгдолл

Кошка породы рэгдолл на выставке КоШарики Шоу в Москве

На фото: кошка породы рэгдолл

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

Котята породы скоттиш-фолд и скоттиш-страйт на выставке КоШарики Шоу в Москве

Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.

Кошка абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.

Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Фото Москва кошки
 
 
