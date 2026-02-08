Незабываемые впечатления: выставка "КоШарики Шоу" в Москве

Выставка работала 7 и 8 февраля.
Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.
На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.
За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.
На фото: котята породы бурма
Посетители могут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров.
На фото: кошка породы рэгдолл
Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.
Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.
